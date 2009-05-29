Українці не хочуть бачити БЮТ і ПР разом (опитування)

Більшість опитаних українців переконані, що співпраця між БЮТ та Партією регіонів неможлива через розбіжність політичних позицій.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник соціологічних програм Центру соціальних досліджень „Софія” Олександр ЛЕВЦУН, представляючи результати соцдослідження, проведеного центром.

Зокрема, не бачать перспектив такої співпраці 56,1% опитаних, тоді як 23,1% переконані, що БЮТ і Партія регіонів повинні працювати разом, щоб забезпечити єдність і стабільність в Україні.

При цьому, за словами О.ЛЕВЦУНА, 39,7% респондентів негативно ставляться до того, аби БЮТ і Партія регіонів сформували коаліцію за підсумками позачергових виборів до Верховної Ради, у разі якщо жодній з цих політичних сил не вдасться цього зробити за участю інших партій чи блоків.

Позитивно оцінюють таку коаліцію 22,6% респондентів, а 24,1% сказали, що їм байдуже.

Коментуючи результати дослідження, директор Центру соцдосліджень „Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ зауважив, що є логічне пояснення тому, що населення не підтримує ідею “так званої ширки”.

За його словами, останні кілька років ми були свідками кількох експериментів пов’язаних з широким політичним компромісом. “Станом на сьогодні будь-яка спроба через телевізор, за рахунок пропаганди та агітації представити корпоративний компроміс як політичний, не буде підтримана суспільством”, - сказав він.

При цьому А.ЄРМОЛАЄВ не виключив, що сили, які підуть на такий компроміс, будуть втрачати свої рейтинги, оскільки в очах своїх виборців вони будуть виглядати як непослідовні політики.

Соціологічне дослідження проводилося з 13 по 22 травня у всіх областях України, Криму, містах Київ та Севастополь. Всього опитано 2013 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.