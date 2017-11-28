До Інтерполу внесли клопотання про міжнародний розшук Курченка

Правоохоронці внесли клопотання до генерального секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук бізнесмена-втікача, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

Вона нагадала, що Курченко підозрюється у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів.

Читайте такожУ рамках справи Курченка суд конфіскував нафтопродуктів на 800 мільйонів гривень

"Лише від його злочинних махінацій з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 2 млрд грн обов’язкових платежів", - заявила Сарган.

Вона додала, що у травні цього року прокуратура погодила повідомлення про підозру Курченку, його оголошено у державний розшук та надано дозвіл на затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу.

"На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок", - повідомила Сарган.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять в холдинг Курченка ВЕТЕК, за попередні два роки ввезли на територію України за фіктивними документами понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не мали реалізовуватися в Україні, а мали поставлятися до третіх країн, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

У листопаді 2015 року Господарський суд Києва зняв арешт із коштів та майна холдингу ВЕТЕК.

У липні 2017 року в рамках розслідування кримінального провадження суд конфіскував майно Одеського нафтопереробного заводу, орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 млрд грн.

У листопаді Київський районний суд Одеси конфіскував на користь держави близько 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн, які надійшли на територію України для реалізації злочинною організацією під керівництвом Курченка без сплати митних платежів.