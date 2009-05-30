Ульянченко: Тимошенко влаштувала «політичну розправу» над міністрами

В уряді відбувається «політична розправа» над міністрами від партії «Народний Союз «Наша Україна» (НСНУ).

Про це заявила голова ради НСНУ, керівник Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО учора в ефірі програми «Свобода на «Інтері»

Вона підкреслила, що «в дуже багатьох випадках люди, які представляють нашу політичну силу в уряді, – це люди, які у своїй діяльності ніколи не зійдуть на популізм, це люди, які дуже часто відкрито виступали в уряді проти прийняття авторитарних і популістських рішень».

На думку В.УЛЬЯНЧЕНКО, нині Кабінет міністрів України можна назвати «урядом пустих крісел». За її словами, крім того, на місцях вакантна кожна сьома посада, при чому дуже довгий час.

В.УЛЬЯНЧЕНКО вважає, що така ситуація склалася у зв’язку з підходами керівництва уряду до підбору кадрів.

«Треба з професійної точки зору підбирати, а не з точки зору «вигідний – невигідний», «подобається – не подобається», представляє він цю політичну силу чи іншу, голосує так чи не голосує так», - наголосила вона.

За її словами, необхідно проводити «відкриту політику й чесний підбір кадрів за професійними якостями».

На запитання, чи не є звільнення окремих членів уряду свого роду «зачисткою під створення широкої коаліції», В.УЛЬЯНЧЕНКО зазначила, що в суспільстві точаться розмови про консультації між БЮТ та Партією регіонів щодо внесення змін до Конституції та створення коаліції.

Крім того, вона висловила переконання, що на сьогодні Контрольно-ревізійне управління стало «інструментом розправи». В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що в разі виявлення КРУ порушень (у відомствах), цими матеріалами мала б займатися прокуратура, і в разі підтвердження порушень, вони мали б оприлюднюватися. За її словами, натомість на сьогодні оприлюднюються не підтверджені і не доведені звинувачення.

В.УЛЬЯНЧЕНКО додала, що в уряді спостерігається «не однаковий підхід до міністрів». За її словами, уряд веде закриту політику.

«Це абсолютно незрозуміла, невідкрита і абсолютно неякісна політика», - додала вона.