Експерт: Росія не може заборонити контакти України з НАТО

Перший віце-президент Центру моделювання стратегічного розвитку Григорій ТРОФИМЧУК вважає необгрунтованими зусилля Росії, спрямовані на недопущення України і Грузії в НАТО, оскільки Москва сама співпрацює з альянсом.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

«Росія не може заборонити контакти України з НАТО з тієї причини, що вона сама бере участь у партнерських програмах з тим же самим блоком. Якщо Москва візьметься кваліфікувати дії блоку чіткіше, тоді, за логікою речей, вона зможе пред`являти виразні претензії і до своїх найближчих сусідів. Якщо ж такої визначеності немає, то будь-які зусилля щодо недопущення до вступу в НАТО Києва чи Тбілісі до бажаного результату не приведуть", - сказав Г.ТРОФИМЧУК.

На його думку, така ж аналогія спостерігається зі встановленням в Україні пам`ятників Степану Бандері та Івану Мазепі.

«Якщо сама Росія завозить на свою територію кістки Денікіна і перейменовує вулиці Леніна в бульвари Колчака, то наші сусіди реабілітують узагалі все, що можна», - сказав експерт.

У той же час він припускає, що в разі вступу України в НАТО «українська молодь буде кинута на найтяжчі бойові ділянки».

Окрім цього, Г.ТРОФИМЧУК вважає, що для України немає варіантів для розвитку, окрім інтеграції в ЄС.

«Сьогодні Росія вже не може утримувати свої братські території, тому третього варіанту не дано. СРСР такою можливістю володів. Будь-яка велика країна за фактом утримує, «тупо» годує партнерські одиниці – це хомут держави. Приміром, Америка так само вимушена давати гроші тому, кому вважає потрібним. Але їй небагато легше, вона ці ж гроші сьогодні і друкує», - зазначив він.