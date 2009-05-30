Литвин назвав 6 кроків виходу України з кризи

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що задля виходу з кризи перш за все необхідно дати реальну оцінку тому, що відбувається в Україні. Про це він заявив в суботу на прес-конференції в Луганську, представляючи своє бачення виведення економіки з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник парламенту назвав шість кроків виходу країни з кризового стану.

За словами В.ЛИТВИНА, слід провести інвентаризацію того, що залишилося в державі. Наступними кроками він назвав налагодження конструктивної та якісної роботи з бізнесом, відмову від квотного принципу формування влади, скорочення державного апарат мінімум, як на третину та негайне налагодження діалогу з Росією.

«Ці кроки очевидні, потребують радикальних рішень та сили волі», - резюмував В.ЛИТВИН