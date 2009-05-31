На Турчинова чекає зустріч з білоруським колегою
Переговори у Чернігові
Чергове засідання міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва відбудеться 2 червня в Чернігові.
Про це УНІАН повідомили у Посольстві Білорусі в Україні.
Українську делегацію на переговорах очолюватиме перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, а білоруську - перший заступник прем`єр-міністра Володимир СЕМАШКО.
На засіданні комісії планується розглянути стан двосторонньої співпраці у різних сферах економіки, а також основні заходи з нарощування білорусько-українського товарообороту в умовах світової фінансово-економічної кризи.
Крім того, предметом обговорення стануть питання виробничої кооперації і створення спільних виробництв, міжрегіональне і прикордонне співробітництво.
За підсумками засідання передбачається підписання протоколу засідання, а також заходів для реалізації Меморандуму між урядом Білорусі, Національним банком Білорусі і Кабінетом міністрів України, Національним банком України про вироблення системи заходів з інтенсифікації двосторонньої торговельно-економічної співпраці в умовах світової фінансово-економічної кризи.