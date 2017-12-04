Посол США в Росії: для відновлення відносин між країнами критично важлива Україна

Врегулювання ситуації в Україні важливо для поліпшення російсько-американських відносин, сказав посол США в РФ Джон Хантсман в інтерв'ю "Ведомостям".

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Він зазначив, що ця ситуація "представляє певні складнощі", особливо тому, що помітного прогресу Штати в цьому питанні не бачать. Хантсман додав, що саме Україна, можливо, "єдина така важлива тема, яка могла б вдихнути нове життя" у двосторонні відносини Москви і Вашингтона.

Посол розповів, що багато американців "дуже уважно стежили за вторгненням в Україну". За його словами, цю тему активно висвітлювали ЗМІ. Хантсман підкреслив, що "саме в цій проблемі ключ до виходу з-під санкцій, хоча б частково". Він заявив, що "Україна критично важлива для відновлення наших відносин з Москвою".

Коментуючи слова спецпредставника США по Україні Курта Волкера, що з імовірністю 80% активні бойові дії в Україні будуть продовжаться з такою ж інтенсивністю і через рік, Хантсман висловив надію, що цього не станеться. За його словами, "це на короткостроковій перспективі виправлення наших відносин погано позначиться".

Посол назвав Волкера "досвідченим, шановним дипломатом, що добре розуміє регіон". За словами Хантсмана, президент США Дональд Трамп уважно стежить за роботою спецпредставника.