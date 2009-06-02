У Януковича розповіли, про що домовляються з Тимошенко

БЮТ та Партія регіонів мають намір скасувати право президента призначати губернаторів.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи інформацію про домовленості цих політичних сил щодо створення коаліції та внесення змін до Конституції.

"Президент позбавляється права призначати губернаторів. Ми ліквідуємо інститут місцевих адміністрацій. Ми пропонуємо його ліквідувати на рівні районів. Не буде більше маленьких районних Ющенків", - сказав він.

"Більше того, ми переглядаємо повноваження обласних адміністрацій. Вони будуть мати виключно функції моніторингу за діями місцевих органів влади", - повідомив Шуфрич.

"Де сьогодні закладені конфлікти? Губернатори не підпорядковані прем’єру, вона їх навіть на нараду не може зібрати", - зазначив депутат.

За словами Шуфрича, у проекті нової Конституції БЮТ та Партії регіонів зберігається право президента звернутися до Конституційного Суду щодо конституційності постанови уряду, і, у випадку визнання рішення незаконним, зупинити дію постанови.

"Є фігура президента, яка не впливає на формування виконавчої влади. Він є головнокомандувачем в країні, носить представницькі функції, але він не впливає на рішення уряду і не заважає йому працювати, і так живе вся Європа", - сказав він.

Депутат зазначив, що "найбільш складне питання – як буде обиратися президент".

"Це питання ще далеко не вирішено", - наголосив він.

Коментуючи інформацію про можливу пролонгацію повноважень парламенту до 2014 року, Шуфрич сказав: "Такого немає взагалі".

За його словами, мова йшла про призначення парламентських виборів на останню неділю березня, "і для цього потрібно або скоротити повноваження парламенту, або продовжити". "Я не виключаю, що ми підемо шляхом скорочення", - зазначив він.

Українська правда