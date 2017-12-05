Луценко першим сьогодні виступить у Раді - депутат

Генеральний прокурор України Юрій Луценко першим сьогодні виступить у Верховній Раді, керівники інших правоохоронних органів можуть доповідати вже завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказав лідер фракції “БПП” Артур Герасимов.

На питання щодо інформації про те, що екс-голову Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі начебто фінансували з Росії, Герасимов зауважив, що більшість наявної інформації — з відкритих джерел.

“Вона говорить про те, що існують серйозні підозри відносно того, що Саакашвілі фінансувався командою Януковича, а саме Курченком”, - сказав депутат.

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Він пояснив, що це одна з причин, з яких сьогодні першим з чотирьох запрошених до парламенту керівників правоохоронних структур доповідатиме саме генеральний прокурор.

“Якщо сьогодні ми, наприклад, не встигнемо заслухати всіх представників правоохоронних органів, то ми продовжимо це засідання завтра і завтра продовжимо це заслуховування”, - зазначив лідер фракції «БПП».

Він висловив думку, що сьогодні встигнуть виступити лише один чи два керівника.

Герасимов також зазначив, що виступ Луценка має бути відкритим.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Герасимов заявив про необхідність терміново заслухати в парламенті керівників ГПУ, СБУ, НАБУ та САП щодо конфліктів між ними. Сьогодні Герасимов заявив, що очільників правоохоронних органів необхідно заслухати ще й з приводу ситуації з Саакашвілі.

Сьогодні народні депутати запросили на 16.00 до Верховної Ради керівництво Генпрокуратури, СБУ, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Довідка УНІАН. Сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає лідер партії “Рух нових сил” Міхеїл Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.