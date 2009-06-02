Картини українських художників будуть представлені в Лондоні на Бонемс

8 червня в Лондоні аукціонери Бонемс - найстарішого британського аукціону з образотворчого мистецтва та антикваріату представлять «Російські торги». На ці торги будуть виставлені картини відомих російських та українських художників - Костянтина Сомова, Миколи Богданова-Бельського, Наталії Гончарової, Костянтина Коровіна та Давида Бурлюка. Також на аукціоні будуть представлені фаберже, срібло, коштовності, ікони, мечі та фарфор. Додаткова інформація за тел: +44 207 468 8338. Контактна особа: Євгенія Теслюк.

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