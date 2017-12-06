Саакашвілі виступив під Верховною Радою (відео)

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі виступив на під ВР.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі оголосили в розшук за трьома статтями. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та СБУ.

У Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.

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Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан. У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.

Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.

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