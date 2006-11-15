Сьогодні Ющенко візьме участь у міжнародному медіа-форумі

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у роботі Міжнародного медіа-форуму «Україна на інформаційній карті світу».

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.

Як повідомляв УНІАН, учасниками медіа-форуму, що проходить у Києві 14-16 листопада, є представники ЗМІ Азербайджану, Аргентини, Болгарії, Білорусі, Великої Британії, Королівства Норвегії, Куби, Іспанії, Латвії, Польщі, США, Німеччини, Російської Федерації, Туреччини, Франції та українські журналісти.

Програмою медіа-форуму передбачені зустрічі та інтерв`ю журналістів з першими особами держави, проведення круглих столів та дискусійних клубів з питань європейського вибору України, медіапартнерства, медіатури регіонами України. Також передбачено відкриття другої міжнародної виставки "Україна інформаційна", фотовиставки "Україна - європейська держава".