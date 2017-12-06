Новий підхід НАТО до Росії щодо "стримування та діалогу" виправдав себе - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що новий підхід Альянсу щодо Росії, викликаний російською агресією стосовно України, є ефективним.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він повідомив сьогодні по завершенню засідання Комісії Грузія-НАТО, яке відбулося в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

«Вчора увечері міністри НАТО мали гарну дискусію щодо двох питань: Росія та Північна Корея. Ми погодилися, що наш підхід до Росії, рішення стосовно якого було ухвалено на саміті у Варшаві у 2016 році - стримування та діалог - був ефективним. Ми посилили нашу колективну оборону, у той же час залишаючись відкритими до діалогу», - сказав Столтенберг.

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Генсек також нагадав, що союзники підтримують санкції, запроваджені щодо Росії.

«Коли ми дивимося на саміт, який відбудеться наступного липня, ми погодилися, що будемо продовжувати посилювати стримування та оборону, продовжувати діалог та підтримувати наших партнерів у Східній Європі», - зазначив Столтенберг.

Торкаючись питання Північної Кореї, генсек НАТО вказав, що недавній запуск балістичної міжконтинентальної ракети продемонстрував, що ці ракети «можуть поцілити всіх союзників».

«НАТО підтримує мирне вирішення кризи шляхом переговорів. Тому ми повинні продовжувати нашу солідарність з нашими регіональними партнерами, Японією та Південною Кореєю. Нам потрібний сильний тиск на Північну Корею, і ми повинні надавати сильне стримування, щоб тримати всіх союзників у безпеці», - наголосив Столтенберг.