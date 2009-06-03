Ющенко: хай це місце медом мазане, і хай залишається комусь...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не відмовиться від своїх переконань заради перемоги на виборах.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

За його словами, є речі, які не можна змінювати залежно від старту виборчої кампанії. Це стосується й розбудови державності, підтримки рідної мови, культури, відновлення історичної пам’яті, в тому числі й щодо питання Голодомору, питання євроатлантичної інтеграції тощо.

“Але я хотів би вам чесно сказати, якщо ми говоримо про виборчу кампанію, і якщо я вірно розумію ваше запитання, чи я відмовлюсь від того, з чим я п’ять років йшов і вів націю, чи забуду про це місяці на три, я скажу: я цього не зроблю”, - наголосив глава держави.

На його переконання, політика не варта того, щоб у такий спосіб добиватися того, що не є твоєю суттю, що не є твоєю місією. “Хай це місце медом мазане, і хай залишається комусь, але брехнею йти до цього, це того не варте. Це неправильно і, як для мене, це важко. Для мене зрадити цьому… Я ж до цих цінностей іду все своє життя. Це поставити хрест на всьому”, - зауважив він.

Водночас глава держави наголосив, що він є оптимістом. “Я переконаний, що нація, яку ми сьогодні мило, любо називаємо українською, це не свинопаси, повірте, це нація, яка родить козаків, це нація, в якій багато легінів, які добре розуміють, що якщо ти хочеш мати завтрашній день стабільним, спокійним, гідним, тоді це твоє завдання”, - зазначив він.

“В якійсь мірі я можу себе зарахувати до тих, які можуть сказати, що привнесли в цю країну демократію. Я все зробив, щоб у цій країні були чесні вибори. Вони тепер чесні. Але я не можу у змістовну частину виборів втручатись, це ваша відповідальність”, - додав Президент.