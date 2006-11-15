Гриценко розповів депутатам про НЛО над Феодосією

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО звернувся до парламенту з проханням прийняти закон про проведення військових навчань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО сказав на засіданні ВР під час свого звіту.

За його словами, на сьогодні даний законопроект розглядається РНБО. Він зазначив, що прийняття цього законопроекту необхідно, оскільки без міжнародних військових навчань неможливо направляти військовослужбовців згідно з рішенням парламенту в інші країни. За його словами, в такому випадку «вони будуть гинути, якщо вони не будуть навчені».

А.ГРИЦЕНКО наголосив на необхідності нормального фінансування Збройних сил України. За його словами, зокрема, на сьогодні технічне забезпечення армії необхідно оновлювати. Він сказав, що через 1-2 роки в основних силах оборони до 50% озброєння не буде боєздатним. А через 3-5 роки і в об’єднаних силах швидкого реагування в основному компоненті 30, а то і 50%, за окремими показниками, буде не боєздатним.

Він зазначив, що необхідне нормальне фінансування армії, щоб потім не змушені були вкладати «десятки мільярдів, щоб підняти армію»,

А.ГРИЦЕНКО сказав, що багато було зроблено в армії вперше. Зокрема, за його словами, вперше були виконані стрільби ракетами «Повітря-Повітря» вночі і «навіть в кримських газетах було повідомлення, що НЛО літає над Феодосією. То було не НЛО, це були наші літаки-винищувачі».