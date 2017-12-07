Що з нами трапилося? - Парубій нагадав, що чотири роки тому більшість нардепів разом стояли на Майдані

Сьогоднішнє рішення парламенту про звільнення народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції не зробило український парламент сильнішим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив на засіданні парламенту одразу після голосування за звільнення Соболєва.

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“Я, як голова Верховної Ради, підтримав рішення комітету. Але вважаю, що сьогоднішнє рішення не зробило український парламент сильнішим”, - зазначив він.

“Чотири роки тому в ці дні більшість тут присутніх разом стояли на Майдані плече до плеча. І у мене інколи виникає питання, що з нами трапилося?”, - наголосив Парубій.

Він зауважив, що парламент зробив багато, але попереду ще два роки “важкої роботи, коли ми маємо російського агресора, коли ми маємо зовнішню війну”.

За словами спікера, народні депутати мають максимально відкидати всі конфлікти, які є між ними, “щоб ми відчували відповідальність і єдність”.

Він закликав парламент подякувати Соболєву за роботу, проведену ним на посаді голови комітету.

Під час виступу Парубія депутати від “Батьківщини” і “Самопомочі” час від часу вигукували: “Ганьба!”.

Як повідомляв УНІАН, Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції 6 грудня визнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету та рекомендував ініціювати перед парламентом його відкликання із займаної посади.

Сьогодні, 7 грудня, Верховна Рада ухвалила постанову про відкликання Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції. Рішення підтримали 256 народних депутатів із 378, зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому Соболєв залишиться членом комітету.