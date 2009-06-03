Єхануров каже, що має зарплату 6,5 тисяч грн. і «жаба» його не тисне

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що його заробітна плата в квітні становила 6,5 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«У мене була зарплата близько 15 тис. 100 грн. Свого часу я добровільно відмовився отримувати різного роду надбавки, внаслідок чого моя зарплата скоротилася до 10 тисяч. Зараз, після всіх розмов (рішення уряду про скорочення удвічі зарплат для міністрів – УНІАН) – десь 6,5 тис. грн.», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр уточнив, що з 1 січня 2009 року він відмовився від добових для внутрішніх і закордонних відряджень.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що не відчуває заздрощів до депутатів і інших чиновників, у яких рівень заробітних плат вищий. «Багатьох «жаба» тисне. Мене - ні. Я вважаю, що кожна людина повинна думати про себе», - наголосив голова оборонного відомства.