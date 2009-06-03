Путін лякає Європу зупинкою транзиту, а Україну винити не буде

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що у разі несплати Україною за російський газ його транзит до Європи може бути припинено в червні – на початку липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Гельсінкі.

«Хочу звернути увагу, що без закачування в підземні сховища Україна вижити не може і змушена буде відбирати газ із експортної труби. Її за це навіть звинувачувати не можна», - сказав В.ПУТІН.

«Я звернув на це увагу наших європейських партнерів і просив їх не залишати нас наодинці з цим питанням – ми наперед попереджаємо про те, що такий конфлікт може виникнути. Це може призвести наприкінці червня – на початку липня до повної зупинки нашого транзиту до Європи», - наголосив В.ПУТІН.

За його словами, на сьогоднішній день Україні необхідно вирішити два завдання: оплачувати газ за поточне споживання і заплатити за закачування газу в підземні сховища, без чого в осінньо-зимовий період українська економіка існувати не може.

В.ПУТІН зазначив, що щомісячне споживання Україною газу коштує близько 200 млн. доларів, і за це українська сторона розраховується. Водночас він зазначив, що вартість щомісячного закачування в підземні сховища газу коштує приблизно 500 млн. доларів і в цілому до жовтня це становитиме 5 млрд. доларів.

«У цій частині є великі проблеми – ми пропонували ці проблеми разом з Євросоюзом вирішувати. Всі наші звернення до Комісії Європейських співтовариств успіху не мали. Відповідь одна: для України у нас грошей немає», - наголосив В.ПУТІН.

Він нагадав, що згідно з підписаними контрактами у разі несплати вчасно за поставлені обсяги газу «Газпром» має право вимагати передоплату.

«Як тільки передоплати не буде – не буде газу. «Газпром» поставлятиме тільки такий обсяг, за який буде передоплата», - сказав В.ПУТІН.

Він також зазначив, що в умовах «жорсткої економічної кризи» ніхто в Росії не злорадіє з приводу важкої ситуації в економіці України, але й платити за це також не мають наміру.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Відповідно до контракту, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у першому кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м, у другому кварталі 2009 року - 270,95 дол. за 1 тис. куб. м.

Контрактом на постачання газу передбачені заходи з підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем постачання, не сплатить або не в повному обсягу сплатить за поставки газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на предоплатну систему розрахунків.

Україна вчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.