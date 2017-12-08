У ЄС обіцяють "пильно стежити" за антикорупційними органами в Україні

Високий представник Європейського Союзу за питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що фундаментом для реформ, які повинні стати в Україні незворотними, є боротьба з корупцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила у п'ятницю на прес-конференції по завершенню засідання Ради Асоціації Україна-ЄС.

"Боротьба з корупцією є фундаментом для всіх реформ. Багато було досягнуто, але є політичні умови щодо боротьби з корупцією, які ще повинні бути виконані", - зазначила Могеріні.

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За її словами, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив стосовно свого бажання та відданості вирішити ці проблеми. Могеріні нагадала, що Україна за допомогою ЄС та інших міжнародних партнерів заснувала нові антикорупційні інституції.

"Ми закликаємо українську владу посилити свої зусилля, щоб гарантувати незалежність, оперативний потенціал та ефективність антикорупційних інституцій. Ми будемо продовжувати працювати разом та пильно стежити за діями відповідних українських органів", - сказала високий представник ЄС і наголосила на важливості ролі громадянського суспільства.

Як зазначила Могеріні, засідання було дуже "інтенсивним, насиченим та позитивним". Високий представник звернула увагу, що сьогоднішня зустріч була першою після набуття чинності Угоди про асоціацію та безвізового режиму.

"Це показує, що працюючи разом, ми можемо досягти відчутного позитивного результату для наших громадян", – наголосила вона.

Могеріні повідомила, що під час засідання обговорювались реформи, які проводяться в Україні, зокрема, в соціальній сфері - щодо охорони здоров'я та пенсійна реформа, закон щодо приватизації, земельна та реформа в енергетичній сфері.

"Всі питання, які можуть відкрити значний потенціал для економічного розвитку та покращити життя її громадян", – зазначила Могеріні.

При цьому високий представник ЄС висловила переконання в необхідності зробити ці реформи незворотними.