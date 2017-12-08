Політика невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною - Могеріні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що політика невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона повідомила у п'ятницю на прес-конференціі по завершенню засідання Ради Асоціації Україна-ЄС.

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"Ми використали цю можливість, щоб повторити про свою політику невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя. Ми також засуджуємо триваючу мілітаризацію кримського півострова та погіршення ситуації у сфері прав людини, що включає заборону на діяльність кримськотатарського органу самоуправління та переслідування тих, хто не визнає нелегальну анексію", - сказала Могеріні.

Високий представник нагадала, що ЄС "не так давно реагував публічно на всі такі випадки".

"Ми також повторюємо наш заклик негайно звільнити всіх українських громадян, які нелегально утримуються в незаконно анексованому Криму та в Росії", - наголосила вона.

Могеріні запевнила, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман завжди може розраховувати на допомогу Євросоюзу у проведенні реформ.