НАБУ опублікувало відео проведеного в Мін’юсті обшуку

Національне антикорупційне бюро ввечері 8 грудня опублікувало відеоматеріали обшуку, який його співробітники провели в Міністерстві юстиції України зранку п’ятниці.

Також НАБУ розмістило стенограму коментаря керівника одного з підрозділів детективів антикорупційного бюро Олександра Карєєва.

За його словами, НАБУ наполягає, що «законність обшуку на Городецького, 13 була підтверджена сьогодні ухвалою слідчого судді Солом'янського суду Києва».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура розпочала сьогодні кримінальне провадження після надходження відповідної заяви заступника міністра юстиції.

За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом заступника міністра юстиції. У заяві вказується на проведення детективами НАБУ обшуку в приміщенні кабінету №413 Міністерства юстиції України за адресою: вул. Архітектора Городецького, 13. У ній наголошується, що обшук був проведений в порушення вимог КПК, а в діях відповідних службових осіб НАБУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 162 Кримінального кодексу України.

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Зза даним фактом Генпрокуратурою внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато провадження.

Перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька заявила, що сьогодні зранку співробітники НАБУ «незаконно провели обшук» у будівлі Міністерства юстиції.

За її словами, «о 7:15 без ухвали суду до будівлі Мін’юсту увірвалися співробітники НАБУ, незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися всередині».

Вона наголосила, що «коли о пів на дев’яту на роботу прийшли співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду або хоч якісь документи, детективи НАБУ втекли без будь-яких пояснень через чорний хід».

Пізніше в Бюро заявили, що детективи проводили невідкладні слідчі дії (обшук) у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції.

Зазначалося, що невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.