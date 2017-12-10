Прихильники Саакашвілі підійшли до ГПУ із вимогою відставки Луценка (фото, відео)

Учасники маршу за прийняття закону про імпічмент прийшли на вулицю Різницьку у Києві до приміщення Генеральної прокуратури України із вимогою відставки генпрокурора Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг біля СІЗО СБУ, де утримується лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі тривав близько 40 хв.

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Під час мітингу на вул. І.Мазепи троє активістів палили фаєри.

Рухаючись проїжджою частиною вул. Московської активісти скандували гасла "Юра Луценко продажна шкура", "Юру на нари".

Наразі центральний вхід до ГПУ посилено охороняється співробітниками Нацполіції, які одягнені в бронежилети та каски.

Активісти продовжують вимагати відставки Луценка.