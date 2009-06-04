Ющенко підозрює, що чорні гроші на вибори збирає митниця
Президент хоче знати, хто жулік в уряді
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив правоохоронним органам перевірити митну службу, яка, на його думку, може збирати «тіньові» кошти на вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з питань протидії контрабанді та корупції у банківській сфері.
Піддавши критиці цінову політику митниці, В.ЮЩЕНКО зауважив, що не розуміє позиції правоохоронних органів, які не реагують на ці факти.
«Я не виключаю, що у митної служби, і особливо сьогодні, може бути така політика, тому що політичним силам, які патронують цю службу, потрібні чорні, тіньові гроші на вибори», - сказав Президент.
В.ЮЩЕНКО доручив СБУ, Генеральній прокуратурі та іншим правоохоронним органам здійснити тотальну перевірку формування митної ціни. Він зауважив, що на сьогодні корупція повертається у митну службу, особливо це стало проявлятись після заміни керівництва митниці.
Він зауважив, що ціни, які встановлює українська митна служба, в 5-6 разів вищі, ніж у країн-сусідів.
Також Президент доручив здійснити перевірки у сфері завезення м’яса на територію України. За його словами, вартість одного кілограма м’яса, завезеного на територію України в першому кварталі цього року, становила 1,5 дол., тоді як у Росії - 2,1 дол., у Білорусі – 2,2 дол.
«У мене запитання до Генеральної прокуратури: де у митній службі працюють жуліки, які таким чином фактично починають тіньову цепочку на ринку м’яса в Україні, чому не порушили справу? Я просив би: за два тижні доведіть цю справу і скажіть, хто жулік в уряді, на митниці по даному питанню», - заявив Президент.
Також В.ЮЩЕНКО піддав жорсткій критиці ситуацію з тим, що прокуратура не може захистити в судах корупційні справи, у тому числі й по митниці. Він доручив Генеральній прокуратурі протягом 30 днів провести засідання колегії та розглянути питання, у яких областях прокуратура не справляється зі своїми повноваженнями.
Крім того, Президент дав доручення Генеральній прокуратурі здійснити перевірку ряду регіональних митниць, зокрема, Київської обласної, Вінницької, Полтавської, Черкаської, Івано-Франківської, Криворізької, Миколаївської тощо.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що за чотири місяці 2009 року по цих митницях не порушено жодної кримінальної справи.