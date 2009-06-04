Костенко пригрозив Тимошенко та Януковичу «розвалити» чинну коаліцію

Щойно ПР та БЮТ внесуть до Верховної Ради свій проект змін до Конституції, який, зокрема передбачає перенесення виборів Президента до парламенту, УНП оголосить про свій вихід із парламентської коаліції, перехід в опозицію та ініціюватиме вихід з коаліції усієї фракції Наша Україна – Народна Самооборона. Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив лідер УНП Юрій Костенко.

Нардепа непокоїть, що “вперше за останні роки політичний процес між двома партіями ведеться в таємничому режимі”, ніхто не бачив проектів документів, які готуються майбутніми коаліціянтами, нагадав політик. На думку Костенка, це більше схоже на підготовку заколоту.

Зміни, що готуються, повністю протирічать Конституції та основам демократії, вважає політик. На думку Костенка ПР та БЮТ прагнуть створити єдиний центр управління державою, це, на думку політика є початком створення тоталітарної країни.

В економіці, додав він, також відбудуться “неприємні” для національного товаровиробника зміни через те, що “це об’єднання представляє лише інтереси великого капіталу”. Уряд вже зараз усі проблеми намагається вирішити за рахунок малого та середнього бізнесу.

Ще однією претензією стало те, що члени майбутньої коаліції, як вважає Костенко, вже сьогодні демонструють відхід від інтересів України. Зокрема у питаннях газових домовленостей з Росією та чорноморського флоту.

У зв’язку з цим Костенко нагадав, що “нинішня коаліція тримається лише двома голосами УНП”.

Нагадаємо, що у разі виходу однієї із парламентських фракцій зі складу чинної коаліції, або зниження її кількісного складу до менше ніж 226 нардепів, по-перше: у Президента України з’являється конституційна можливість оголосити про достроковий розпуск Верховної Ради (якщо в установлений законом строк не буде оголошено про створення нової парламентської більшості). По-друге: Тимошенко позбавиться свого “головного козиря” – “приєднання” ПР до вже існуючої більшості у інтересах суспільної злагоди та антикризових дій.