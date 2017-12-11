Суд у справі Єфремова продовжиться 12 грудня - ГПУ

Суд у справі колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Олександра Єфремова продовжиться 12 грудня. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України у Facebook.

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Зазначається, що сьогодні у Старобільському районному суді Луганської області відбулося чергове засідання в кримінальному провадженні за обвинуваченням Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

В ході судового засідання було допитано двоз свідків сторони обвинувачення.

Перший свідок, який станом на лютий 2014 року мешкав і працював у Луганську, повідомив обставини проведення мітингу біля Луганської облради у лютому 2014 року, на якому виступав Єфремов.

Другий свідок - депутат Луганської обласної ради - повідомив про обставини проведення сесій облради в лютому-березні 2014 року. В тому числі він розповів обставини засідання сесії 2 березня 2014 року, на якому були присутні народні депутати Єфремов та Сергій Горохов. Тоді на засіданні депутати Луганської облради проголосували за звернення, яким визнали нелегітимними центральні органи виконавчої влади, сформовані Верховною Радою України.

Також, згідно з його свідченнями, депутати проголосували за те, що у випадку невиконання їхніх вимог, подальшої ескалації громадського протистояння і виникнення прямої загрози життю і здоров'ю населенню Луганської області, депутати залишають за собою право звернутися за допомогою до "братського народу Російської Федерації".

У ГПУ зазначили, що судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, наступне засідання відбудеться 12 грудня о 10.00. Під час засідання заплановано допит свідка обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 4 січня направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова.

Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"; державній зраді.

13 січня стало відомо, що Єфремова конвоювали до Старобільська із Києва, де він перебував під арештом із липня 2016 року.