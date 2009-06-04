Тимошенко зустрілася з Туском тет-а-тет

Глава українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО обговорила з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ питання двосторонньої співпраці в процесі подолання наслідків світової фінансової кризи.

Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і Д.ТУСКА у форматі віч-на-віч відбулась сьогодні у Кракові, де український прем’єр брала участь у святкуванні 20-ї річниці повалення комуністичного режиму в країнах Східної Європи.

Крім того, віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ повідомив УНІАН, що в ході сьогоднішнього візиту до Польщі Ю ТИМОШЕНКО провела зустріч з колишнім Президентом Чехії Вацлавом ГАВЕЛОМ.

О 17.00 прем’єр повернулася до Києва.