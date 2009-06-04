Ющенко: ставайте біля Президента лікоть до ліктя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає протистояти намірам замаху на українську демократію.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі телеканалу «1+1» щодо поточної політичної ситуації в Україні.

“Справа в тому, що це конституційний переворот, це замах на українську демократію, де будуть керувати Президент і прем’єр по “понятіях”, і я вас попереджую: ставайте біля Президента лікоть до ліктя. Нас мільйони, і ми не пропустимо цих жуликів, щоб вони творили з країною те, що вони під диктовку збираються робити”, - заявив В.ЮЩЕНКО.