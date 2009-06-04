Янукович і Тимошенко ведуть консультації з Литвиним
20:38, 04 червня 2009Політика
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Щодо його права на частку у "ширці"
|Олександр ЄФРЕМОВ
Про це журналістам сказав "регіонал" Олександр Єфремов, відповідаючи на запитання, чи ведуться переговори з Литвином щодо коаліції.
"З Володимиром Михайловичем теж ведуться консультації з даного питання", - сказав він.
"Йому пропонується також увійти до складу коаліції на підставі тих документів, які готуються. Але це його право і право фракції визначатися зі своєю участю чи неучастю у цій більшості", - додав Єфремов.
У четвер Литвин заявив, що виступає за створення широкої коаліції у складі БЮТ, Партії регіонів, Блоку Литвина та НУ-НС, нагадує Українська правда.
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