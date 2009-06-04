Янукович і Тимошенко ведуть консультації з Литвиним

Фракції Партії регіонів і БЮТ ведуть переговори зі спікером Володимиром Литвином щодо участі його фракції у широкій коаліції.

Про це журналістам сказав "регіонал" Олександр Єфремов, відповідаючи на запитання, чи ведуться переговори з Литвином щодо коаліції.

"З Володимиром Михайловичем теж ведуться консультації з даного питання", - сказав він.

"Йому пропонується також увійти до складу коаліції на підставі тих документів, які готуються. Але це його право і право фракції визначатися зі своєю участю чи неучастю у цій більшості", - додав Єфремов.

У четвер Литвин заявив, що виступає за створення широкої коаліції у складі БЮТ, Партії регіонів, Блоку Литвина та НУ-НС, нагадує Українська правда.