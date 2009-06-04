Пилипишин: команда Черновецького ізолює киян від інформації

Голова Шевченківської райдержадміністрації Києва Віктор ПИЛИПИШИН заявляє, що команда нинішнього мера столиці ізолює киян від інформації опонентів Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПИЛИПИШИН сказав сьогодні на прес-конференції.

“Нам забороняється сьогодні спілкуватися з людьми, як напряму в трудових колективах (дана вказівка заборонити наші зустрічі), так і ведуться домовленості командою ЧЕРНОВЕЦЬОГО, щоб ми не вийшли у медіа – це вже теж є факт”, - зазначив він.

Як поінформував В.ПИЛИПИШИН, останнім фактом, який “увірвав терпець”, стало те, що не вдалося провести інформаційну компанію щодо напрацьованих власними силами основних положень стратегії розвитку Києва на найближчі 10 років. Громадською організацією “Кияни передусім”, яку очолює В.ПИЛИПИШИН, було замовлено і проплачено розміщення у Києві з кінця травня на біг-бордах відповідної інформації, якою киянам пропонувалось долучитися до розробки вказаної програми.

“Практично на наступний день (після розміщення цієї інформації на біг-бордах) була дана команда Київською міською держадміністрацією про те, щоб заборонити вивішування, і була дана команда зняти ті плакати, які були вивішені”, - розповів В.ПИЛИПИШИН.

За його словами, бізнес-структурам, які займаються розміщенням реклами, було запропоновано: “Або ви знімаєте (плакати ГО “Кияни передусім”) і тоді отримуєте певні дивіденди і певну підтримку на міському рівні, або якщо ви розміщуєте, тоді відносно вас будуть різні каральні методи застосовуватись”.

“Сьогодні ця команда вирішує, кому що треба говорити, про що говорити, коли говорити і як говорити”, - висловив обурення В.ПИЛИПИШИН.

Він повідомив, що у зв’язку із ситуацією навколо розміщення плакатів ГО “Кияни передусім” 2 червня розмовляв з мером Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, і той сказав, що не давав команди їх знімати, але додав, що вважає, що “ці борди заважають Києву розвиватись і розхитують ситуацію у місті”.

“І тому він команди не давав, але вважає, що мої борди не повинні знаходитись у Києві. Це зробили його заступники, але хто – він не знає. Але при цьому сказав, що він це рішення своїх заступників відміняти не буде”, - поінформував В.ПИЛИПИШИН про розмову з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

“Ми на цьому не зупинимось, будемо проводити прес-конференції, будемо звертатись у правоохоронні органи, тому що ми вважаємо, що це кримінальні дії. Будемо звертатись до політичних сил, і якщо треба буде, тоді й за межі держави”, - зазначив В.ПИЛИПИШИН.

У свою чергу, адвокат Олександр ДАНИЛЮК заявив, що такі дії міської влади влади “містять ознаки тяжких злочинів”.

За його поясненням, такі дії містять ознаки злочинів, передбачених статтями про умисне злочинне перешкоджання виконувати статутні завдання громадській організації, про протидію законній господарській діяльності та про зловживання владою і службовим становищем всупереч інтересам служби.

Адвокат зауважив, що дзвінки у рекламну організацію з погрозами, що якщо не буде знято плакати, то їхні об’єкти зовнішньої реклами буде демонтовано, надходили з приймальні першого заступника голови КМДА.

“На сьогодні ми не можемо стверджувати, бо дзвінки здійснювались не особисто БАССОМ або ЧЕРНОВЦЬКИМ. Але ми думаємо, що ті люди, які це робили і здійснювали ці дзвінки з міськдержадміністрацїі, навряд чи б це робили з власної ініціативи. Тому ми будемо звертатись до прокуратури і за цим фактом має бути порушена кримінальна справа”, - заявив О.ДАНИЛЮК.