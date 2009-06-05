Коли в Києві буде новий мер?

Голова Шевченківської райдержадміністрації столиці Віктор ПИЛИПИШИН заявив, що балотуватиметься на посаду Київського міського голови на місцевих виборах 2010 року, якщо такі вибори відбудуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПИЛИПИШИН сказав учора на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи має він намір балотуватися в мери.

“Я буду робити все, щоб якнайшвидше ця команда (нинішнє керівництво столиці – УНІАН) пішла з київської влади, й обов’язково я і моя команда будемо балотуватися як на мера міста Києва, так і в Київраду”, - сказав В.ПИЛИПИШИН.

Він також висловив переконання, що вибори мають відбутися наступного року.

“У мене теж є інформація, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ разом зі своєю командою робить усе, щоб у Конституційному Суді була пролонгована їхня влада чинна мінімум на три роки в Києві (раніше про це заявляв віце-спікер Микола ТОМЕНКО – УНІАН). Але мені здається, що цього ніхто не допустить. Навіть якщо це рішення буде прийнято, то у Конституційного Суду буде відсутня совість. Тому що перевиборів у нас в Україні відбувається величезна кількість, але чомусь нікому не пролонгували за весь час строк перебування на посадах”, - сказав В.ПИЛИПИШИН.

Як повідомляв УНІАН, депутати Київської міської ради нинішнього скликання звернулися до КС з проханням надати роз’яснення щодо терміну їхньої діяльності і терміну перебування на посаді Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зважаючи на позачергові місцеві вибори в столиці 25 травня 2008 року. При цьому чергові вибори відбулися в Києві в 2006 році.