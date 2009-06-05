Колеснікова арештували, щоб вимагати у Ахметова 2 мільярди?

У Генеральній прокуратурі України і Міністерстві внутрішніх справ України діяла злочинна група, що займалася фальсифікацією кримінальної справи Бориса КОЛЕСНІКОВА. Метою цієї групи, а також їх покровителів було отримання «викупу» від бізнесмена Ріната АХМЕТОВА. Про це заявив заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю газеті "Лівий берег", опублікованому сьогодні.

"Справа КОЛЕСНІКОВА була сфальсифікована, причому високими посадовцями МВС і ГПУ. Сьогодні це вже можна стверджувати з точністю", - заявив заступник генпрокурора.

Р.КУЗЬМІН також сказав, що "є думка: у ГПУ саме ШОКІН (колишній заступник генпрокурора Віктор ШОКІН – УНІАН) зіграв ключову роль в тому, що КОЛЕСНІКОВ незаконно відсидів чотири місяці. В усякому разі, ми точно знаємо, що АХМЕТОВ міг стати біднішим на два мільярди...".

Як відзначив заступник генпрокурора, "обставини, викладені ПІСКУНОМ, свідчать про те, що в ГПУ і МВС тоді діяла злочинна група, що займалася фальсифікацією кримінальної справи КОЛЕСНІКОВА. Більше того, щоб довше затримати його у в`язниці, міліціонери під виглядом невідомих дзвонили – погрожували висадити греблю на Київському морі. Пам`ятаєте цю історію? Ми їх знайшли – всіх притягли до відповідальності".

"Навіть ПЕНЧУК визнав, що КОЛЕСНІКОВ не здійснював проти нього злочинів", - заявив Р.КУЗЬМІН і розповів, що на рахунках Бориса ПЕНЧУКА перед арештом виявили майже 4 млн. доларів. "І ця людина називає себе постраждалою від КОЛЕСНІКОВА?!", - задав риторичне запитання Р.КУЗЬМІН.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник крупного донецького торгового центру «Білий лебідь», звинуватив Б.КОЛЕСНІКОВА, на той момент голови Донецької обласної ради, у вимаганні акцій «Білого лебедя». В результаті, проти Б.КОЛЕСНІКОВА було порушено кримінальну справу, він був затриманий і 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВ був звільнений з-під варти, і кримінальна справа проти нього була закрита «у зв`язку з відсутністю складу злочину».

Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство – «за дачу брехливих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлене Генеральною прокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана у Ворошиловський районний суд Донецька.

2 березня 2009 р. Ворошиловський райсуд м. Донецька засудив Б.ПЕНЧУКА до 8 років позбавлення волі за здирництво, а також свідомо брехливе повідомлення про скоєння злочину.

29 квітня 2009 р. Апеляційний суд Донецької області скоротив Б.ПЕНЧУКУ термін позбавлення волі з 8 до 6 років.