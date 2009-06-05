Колесніков розповів план: спочатку - Конституція, потім - ширка

Депутат від Партії регіонів Борис Колесніков оцінює шанси на створення коаліції з БЮТ як 50 на 50.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті "Сегодня".

"Для початку потрібно обговорити питання на наших фракціях і винести рішення. Крайній термін - закінчення нинішньої сесії. До цього часу потрібно прийняти зміни до Конституції", - зазначив депутат.

Колесніков вважає, що "коаліція без конституційних змін не має ніякого сенсу". "Так що спочатку зміни до Конституції, прийняті в першому читанні, а вже потім створення коаліції, як механізм для реалізації конституційних змін", - сказав він.

Депутат зазначив, що якщо у вересні, у другому читанні конституційні зміни не будуть проголосовані, то "коаліції не буде" і політичні сили підуть на всенародні вибори президента.

"Ми ж реформи робимо не заради реформ, і не заради того, щоб Януковича в парламенті обирати. Адже сьогодні здавалося б для Партії регіонів вигідніше всього піти на всенародні вибори президента і виграти. У нас найвищі рейтинги", - сказав Колесніков.

На питання, чому тоді регіонали не йдуть на всенародні вибори, він відповів: "Ну уявіть, Янукович став президентом, а Тимошенко залишилася прем`єром. Навколо неї легко консолідується більшість в Раді".

"І Янукович-президент із цим нічого не зможе зробити. І в нас тоді виборець запитає - чому ми не виконали свою програму. Тому, ми вважаємо, що потрібно змінити Конституцію, щоб ліквідувати розділення влади раз і назавжди", - сказав Колесніков.

"Деякі люди, які, очевидно, не хочуть об`єднання України, плодять міфи, один з яких зводиться до того, що обраний у Верховній Раді президент отримає ще більше повноважень. Це неправда. Президент буде позбавлений впливу на виконавчу владу", - зазначив він.

"Губернатори, а точніше представники Кабміну на місцях, будуть підпорядковуватися прем`єру. Якщо Кабмін - це виконавча влада, на яку покладено завдання, побудувати нову країну, то президент - це гарант Конституції", - заявив депутат.

"Тому, щоб бути гарантом, у нього мають бути механізми – міністерства оборони, закордонних справ, він призначає главу спецслужби і вносить кандидатуру голови НБУ", - зазначив Колесніков.

Він повідомив, що згідно з проектом, у президента зберігається право вето і воно буде долатися трьомастами голосами.

"Не повинно бути конкуренції між двома провідними керівниками країни незалежно від того, хто це. Але з іншого боку ні в кого не повинно бути і абсолютної влади. У інакшому випадку цей шлях веде до диктатури", - сказав депутат.

Колесніков зазначив, що "конституційні зміни і передбачають неможливість встановлення диктатури в країні".

Відповідаючи на питання, чи є всередині Партії регіонів які-небудь групи, які торпедують роботу регіоналів з БЮТ, наприклад, група Льовочкіна і Бойка, регіонал сказав: "Група Льовочкіна і Бойка - це всього лише Льовочкін і Бойко. Нічого вони не торпедують. Вся фракція бере участь в роботі, але кожен має право на власну думку".

Українська правда