У ПР пропонують розслабитися: до Трійці коаліції не буде

Цього тижня коаліція між БЮТ і Партією регіонів створена не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він також повідомив, що засідання фракції Партії регіонів сьогодні не відбудеться.

При цьому О.ЄФРЕМОВ додав, що «фракції зберуться тільки тоді, коли будуть відпрацьовані всі матеріали».

«Враховуючи те, що є ще питання, які вимагають узгодження, і їх необхідно вирішувати, фракції збиратися навряд чи будуть», - додав О.ЄФРЕМОВ.

На запитання журналістів, які питання необхідно узгоджувати, О.ЄФРЕМОВ відповів: «В процесі проведення консультацій буває з’являється одне питання, яке може перекреслити все те, що напрацьовувалося протягом місяця. Тому сказати, яке конкретне одне питання необхідно узгодити, просто неможливо».

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що вчора, під час зустрічі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА не було досягнуто домовленостей, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Тоді ви знаєте більше, ніж я».

Він ще раз підтвердив, що анонсоване в ЗМІ засідання фракції Партії регіонів о 19.00 сьогодні не відбудеться. При цьому О.ЄФРЕМОВ пожартував: «Ви можете спокійно планувати свій вечір».