Тимошенко і Януковичу радять пам'ятати про Уругвай

Партія регіонів і БЮТ домовляються про об’єднання, тому що бояться програти на найближчих виборах. Так в ефірі одного із телеканалів депутат Київради від Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський прокоментував інформацію про можливе створення широкої коаліції у складі Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко.

На переконання політика, громадяни дуже швидко дадуть оцінку такому об’єднанню, яке заперечує демократичні здобутки нашої країни.

«Більше від такого об’єднання постраждає БЮТ, який вже мав дуже серйозні поразки на виборах у Києві і Тернополі. Зрозуміло, що нинішнє намагання поєднати бульдога з носорогом – це, фактично, спроба втриматися у владі, ще певний час побути біля державної кормушки», - наголосив Андрієвський.

Коментуючи ймовірні зміни до законодавства, опозиційний політик підкреслив: «Ці зміни явно незаконні. П’ята стаття Конституції України прямо забороняє узурпувати владу. В Конституції чітко сказано і про те, що неможливо змінювати основний закон, якщо скасовуються або обмежуються права та свободи людини».

На підтвердження своїх слів Дмитро Андрієвський вдався до історичної аналогії. «Подібні процеси відбувалися не так давно в Уругваї. Спроба двох правлячих партій узурпувати владу, змінивши конституцію, самостійно призначивши президента та відтермінувавши вибори, закінчилися тим, що до влади прийшли абсолютно нові політики, а автори змін потрапили під суд», - зазначив політик.