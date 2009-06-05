Відставку Єханурова включили в порядок денний ВР

Пропозицію вніс БЮТ

Верховна Рада України сьогодні розгляне питання щодо звільнення Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України. Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 333 народних депутатів із 418, зареєстрованих у сесійній залі. Пропозицію розглянути це питання внесли представники фракції БЮТ. Крім того, ВР включила до сьогоднішнього порядку денного за пропозиціями фракції БЮТ проект закону щодо всеукраїнського референдуму. “За” ухвалення такого рішення проголосував 321 народний депутат із 418, зареєстрованих у сесійній залі.

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