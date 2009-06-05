Рада наступного тижня працюватиме у пленарному режимі

Верховна Рада України наступного тижня працюватиме у пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови про внесення змін до календарного плану ВР проголосували 322 народних депутати з 407, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, ВР проведе пленарні засідання з 9 по 12 червня. При цьому 9 червня відбудеться тільки вечірнє пленарне засідання.