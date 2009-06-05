У столиці на Хрещатику відкриють Алею зірок - ... платну

На київському Хрещатику відкриють “Алею зірок”.

Старт проекту заплановано до Дня Незалежності, повідомляє муніципальна газета «Хрещатик”.

Як поінформував радник міського голови з питань благоустрою та озеленення Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, алея складатиметься з бронзових плит розміром 50 на 50 сантиметрів. Увічнити свої імена там зможуть видатні діячі театру, кіно, шоу-бізнесу та всі охочі кияни чи гості міста. Залишити своє ім’я викарбуваним на плиті “Алеї зірок” коштуватиме 15-20 тис. грн. Гроші перераховуватимуть до столичного бюджету.

Як зазначає представник мерії, така алея є в Москві на Арбаті. На невеличких плитах там не лише увічнюють зірок, а й вітають із днем народження та зізнаються в коханні.