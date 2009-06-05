ВР розглядає відставку Єханурова - міністр не прийшов

...надав перевагу участі в засіданні РНБО

Верховна Рада України розпочала розгляд питання щодо звільнення Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України. Як передає кореспондент УНІАН, питання розглядається за відсутності Ю.ЄХАНУРОВА. Як повідомив головуючий на сесії перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Ю.ЄХАНУРОВ не прибув до ВР, оскільки надав перевагу участі в засіданні Ради національної безпеки і оборони.

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