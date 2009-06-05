Рада не захотіла просити Ющенка зняти Черновецького

Верховна Рада України не затвердила звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідної постанови проголосували тільки 210 народних депутатів з 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою також пропонувалося звернути увагу Президента, Кабінету міністрів, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань житлово-комунального господарства, Міністерства культури і туризму, Міністерства охорони здоров`я, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Міністерства фінансів Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Фонду державного майна, Рахункової палати, Державної податкової адміністрації, Головного контрольно-ревізійного управління на дії посадових осіб Київської міської ради та її виконавчого органу, які призвели до критичного стану медичної галузі, навколишнього природного середовища та техногенної безпеки столиці, некваліфікованого управління корпоративними правами та земельним фондом територіальної громади міста Києва, економічно необгунтованого формування тарифів, знищення об`єктів культурної спадщини, недотримання вимог законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування.

Проектом постанови пропонувалося рекомендувати Президенту розглянути питання щодо доцільності перебування на посаді голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з огляду на критичну ситуацію, що склалася у столиці. Крім того, пропонувалося скасувати розпорядження мера Києва про призначення перших заступників голови КМДА, прийняті з порушенням статті 16 закону “Про столицю України – місто-герой Київ.

Також депутати планували рекомендувати Кабінету міністрів провести термінове засідання у зв`язку з критичною ситуацією, що склалася в місті Києві; надати критичну оцінку діям голови КМДА щодо призначення заступників без погодження з урядом; скасувати розпорядження Київського міського голови про призначення заступників голови КМДА та про покладення виконання обов’язків перших заступників та заступників голови Київської міської державної адміністрації на працівників патронатної служби як такі, що суперечать законодавству України тощо.

ВР мала намір зобов`язати Рахункову палату, а також ГоловКРУ та ДПА України провести комплексні перевірки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань дотримання бюджетного та податкового законодавства України під час фінансово-господарської діяльності.

У зв’язку з відмовою ВР затвердити звіт ТСК має внести на розгляд парламенту новий проект постанови з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, ВР створила ТСК з питань розслідування обставин порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень посадовцями Київської міської ради і її виконавчого органу 7 березня 2008 року.