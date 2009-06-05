Рада відправила у відставку Єханурова

Верховна Рада України звільнила Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 363 народних депутатів із 398, зареєстрованих у сесійній залі.

Проти голосували 18 народних депутатів.

Відставку Ю.ЄХАНУРОВА підтримали 161 депутат від Партії регіонів, 152 – від БЮТ, 4 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 19 – від Блоку Литвина.

Постанова набуває чинності з моменту її прийняття.

Ю.ЄХАНУРОВА було звільнено за встановлення чисельних випадків порушень чинного законодавства. Зокрема, за незаконні операції зі спеціальною технікою, що була задіяна в ліквідації об’єктів зберігання ядерної зброї, незаконне створення Військово-медичного управління Міністерства оборони України, незаконне надання функцій дорадчим структурам в системі управління міністерства тощо.