Хто з нардепів захистив Черновецького від гніву Тимошенко (список)

Сьогодні Верховна Рада провалила звіт своєї тимчасової слідчої комісії, яка розслідувала обставини порушення Конституції України та законів України та протиправні рішення посадових осіб Київської міської ради, у якому зокрема пропонувалося звернутися до Віктора Ющенка з проханням зняти Леоніда Черновецького із займаної посади.

“За” ухвалення постанови про затвердження звіту ТСК проголосували тільки 210 нардепів з 411, зареєстрованих в сесійній залі. Ідея доручити ТСК підготувати ще один звіт на ту саму тему сподобалася сесійній залі трохи більше – зібрала 231 голос.

Загалом, як слідує з результатів поіменного голосування, розміщених на офіційному сайті ВР, негайно “затаврувати” Черновецького захотіли 153 бютівця (двоє відсутні у сесійній залі, ще один Володимир Каплієнко просто проігнорував голосування), фракція комуністів у повному складі та 30 із 72 нунсівців.

Зауважимо, що сьогодні в парламенті не зареєструвалися 30 членів фракції НУ-НС, тож фактично за “античерновецький” звіт не голосували 12 нунсівців: екс-лідер фракції В’ячеслав Кириленко, а також Станіслав Аржевітін, Лілія Григорович, Олег Гуменюк, Мустафа Джемілєв, Ярослав Джоджик, Володимир Карпук, Ярослав Кендзьор, Андрій Парубій, Іван Стойко, Роман Ткач та Петро Ющенко.

Цікаво, що звіт ТСК не підтримав жоден регіонал, та... нинішні офіційні соратники Юлії Тимошенко - фракція Литвина у повному складі (у парламентській команді спікера сьогодні немає жодного відсутнього).