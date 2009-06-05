БЮТ ніяк не може зважитися на рішення щодо ширки

Фракція БЮТ ще не визначилася щодо місця та часу проведення свого засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що рішення про те, що таке засідання відбудеться сьогодні о 19.30, не приймалося. «Ми з’ясовуємо дату і місце проведення фракції», - додав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, спочатку засідання фракції БЮТ планувалося на 4 червня на 19.30.

Вчора народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявив, що засідання перенесено на 5 червня на 19.30.

За його словами, на засіданні розглядатиметься не тільки питання створення коаліції, але і змін до Конституції, кадрових питань тощо.