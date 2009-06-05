ПР консультуватиметься з БЮТ без перерви на свята

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що консультації щодо створення коаліції та внесення змін до Конституції України продовжуватимуться і під час святкових днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, напрацьовані матеріали після висновків переговорників щодо можливості створення коаліції будуть розглядатися на засіданні фракції.

Він вважає, що у вівторок фракції Верховної Ради можуть зробити «висновки з приводу можливості прийняття рішення на засіданнях політрад відповідних політичних сил» (щодо створення коаліції та внесення змін до Конституції).