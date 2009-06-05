ПР консультуватиметься з БЮТ без перерви на свята
15:15, 05 червня 2009Політика
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Фракції ухвалять рішення у вівторок?
Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що консультації щодо створення коаліції та внесення змін до Конституції України продовжуватимуться і під час святкових днів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
За словами О.ЄФРЕМОВА, напрацьовані матеріали після висновків переговорників щодо можливості створення коаліції будуть розглядатися на засіданні фракції.
Він вважає, що у вівторок фракції Верховної Ради можуть зробити «висновки з приводу можливості прийняття рішення на засіданнях політрад відповідних політичних сил» (щодо створення коаліції та внесення змін до Конституції).
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