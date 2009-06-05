У Нашій Україні кажуть, що Тимошенко з Януковичем введуть цензуру

Народний депутат, член Ради партії «Наша Україна» Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ прогнозує введення цензури та утиски свободи слова у разі внесення змін до Конституції за версією Партії регіонів і БЮТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, він сказав: «Створення такої схеми влади, яку пропонують ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ у своєму проекті Конституції, вже передбачає значне звуження прав і свобод громадян. Тому не дивно, що звуження свободи преси у них займає одне з пріоритетних місць».

«Нетерпимість до преси загалом притаманна таким політичним об’єднанням, які швидше можна назвати хунтою, аніж коаліцією», - відзначив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

«Вони можуть не зупинитися на пунктах Конституції, які роблять жорсткішими умови роботи засобів масової інформації. Цілком можлива поява і законопроектів, які дозволять безперешкодно прибирати з дороги неугодні ЗМІ, як це вже з успіхом робить російська влада. Враховуючи, що БЮТ і Партія регіонів діють саме за російським сценарієм, аналогії тут очевидні», - додав депутат.

Як нагадує прес-служба НСНУ, «проект Конституції від БЮТ і Партії регіонів доповнено статтею 34-1 наступного змісту: «Держава зобов’язана забезпечити діяльність суспільного телебачення та радіомовлення та гарантує свободу діяльності засобів масової інформації. Монополізація засобів масової інформації органами державної влади, об’єднаннями громадян, окремими особами, використання засобів масової інформації для дезінформації суспільства та в антиконституційних цілях не допускається та карається згідно з законом. Засоби масової інформації, які поширюють таку інформацію, за рішенням суду позбавляються ліцензії (дозволу, свідоцтва) без права поновлення».