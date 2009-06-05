Балога вважає, що Ющенко має стати «головним каталізатором»

Один з лідерів партії “Єдиний центр”, екс-глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА закликає главу держави Віктора ЮЩЕНКА дати офіційний старт кампанії з дострокових виборів Президента з метою запобігти внесенню змін до Конституції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Єдиний центр”.

За словами В.БАЛОГИ, Партія регіонів і Блок Юлії Тимошенко упритул наблизилися до реалізації своїх планів зі зміни Конституції та монопольного заволодіння владою, незважаючи на різко негативний резонанс, який викликали ці наміри у суспільстві.

На його переконання, лідери цих двох політичних сил цілком обґрунтовано остерігаються народного опору, який неминуче викличе пропоноване скасування у проекті нової Конституції норми про всенародне обрання Президента. «Напевно, Віктор ЯНУКОВИЧ поважає своїх виборців у Донецьку, а Юлія ТИМОШЕНКО – своїх прихильників десь у Самборі. Вони ж добре усвідомлюють, що розроблений ними новий формат влади, новий порядок виборів – це нищівний удар по демократії. Вони не можуть не розуміти, що спроба забрати у людей їхнє право самим обирати владу викличе хвилю народного обурення і спротиву», – заявив В.БАЛОГА.

Він також зазначив, що запевнення учасників майбутньої так званої «коаліції єднання і примирення» у тому, що це утворення створить стабільність у владі і працюватиме над подоланням кризи – це чистісінький міф. У цій політичній конструкції ще на етапі її формування закладено численні протиріччя і невідповідності, вона вже вражена підозрами і тому апріорі слабка».

В.БАЛОГА наголосив, що на сьогодні єдиним варіантом, аби не допустити неконституційного, недемократичного розвитку політичних подій, є офіційний початок виборчого процесу. “Тільки народ на прямих, вільних виборах сам здатний оновити владу, визначити подальший курс своєї країни”, – вважає В.БАЛОГА.

«Безперечно, Президенту В.ЮЩЕНКУ слід виступити головним і найсильнішим каталізатором виборчого процесу. Він у передбачений чинною Конституцією спосіб має дати старт законній і легітимній кампанії з виборів глави держави шляхом відкритого голосування. Це сприйме суспільство, на це будуть змушені погодитися всі основні політичні гравці. Нині на кону – демократичне майбутнє України, а не два-три місяці президентських повноважень. Глава держави повинен діяти рішуче, а не просто закликати українців до протидії загарбницьким планам. Президент має стати партнером усім тим демократичним силам, які прагнуть у конституційний спосіб запобігти захопленню влади в державі, крадіжці у людей їхніх суверенних прав», - наголосив В.БАЛОГА.