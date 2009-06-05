В Європі зріє думка про фінансову допомогу Україні

Європейський Союз і Російська Федерація повинні надати фінансову допомогу Україні для забезпечення стабільного транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час Петербурзького економічного форуму депутат Європейського парламенту від Італії Джульєтто К’ЄЗА.

«Україна на сьогодні неспроможна платити за споживану енергію, отже, Росія і Європа повинні спільно фінансувати Україну, аби постачання газу до Європи йшли нормально», - сказав Дж.К’ЄЗА.

Він упевнений, що Росія самостійно не може відповідати за ризики, пов`язані з транзитом газу через територію України.

За його словами, багато чого залежить від волі Європи, але ЄС розділений сьогодні на дві групи – одна виступає за добрі відносини з Росією, інша нагнітає обстановку.

У свою чергу член палати лордів Парламенту Великої Британії Роберт СКІДЕЛЬСЬКІ вважає, що Європа потрапила в залежність від відносин РФ й України. На його думку, в сьогоднішніх умовах Європа повинна прийняти на себе більше ризиків з метою підтримки української економіки.

Зокрема, він пропонує ЄС виділити Україні позики для розвитку різних галузей економіки.

Разом з тим він висловив упевненість, що Росія також повинна взяти участь у наданні економічної допомоги Україні, бо односторонні дії ЄС можуть викликати негативну реакцію у Москви.

Як повідомлялося, з кінця травня влада Росії і керівники “Газпрому” неодноразово заявляли про неспроможність України сплатити за спожитий у травні газ, що може призвести до припинення постачань газу до Європи вже в червні-початку липня.

Сьогодні, 5 червня, на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що впродовж години травневий платіж у розмірі 3,8 млрд. грн. за спожитий Україною газ буде переказано ВАТ «Газпром».