Єхануров не піде без підпису Литвина під своєю відставкою

Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що працюватиме на посаді міністра оборони України, поки не отримає встановленим порядком підписану головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ парламентську постанову про своє звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ сказав сьогодні у Києві після церемонії нагородження військових журналістів з нагоди професійного свята.

«Я ще продовжую працювати. Ще багато чого необхідно зробити», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, уточнивши, що продовжуватиме перебувати на посаді міністра оборони, доки не отримає постанову.

Ю.ЄХАНУРОВ високо оцінив внесок військових і цивільних журналістів у справу зміцнення авторитету Збройних Сил України, пропагування військової служби та військово-патріотичного виховання українських громадян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 363 народних депутатів із 398, зареєстрованих у сесійній залі. Проти голосували 18 народних депутатів.

Відставку Ю.ЄХАНУРОВА підтримали 161 депутат від Партії регіонів, 152 – від БЮТ, 4 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 19 – від Блоку Литвина.

Постанова набуває чинності з моменту її прийняття.