Кабмін призначив в.о.міністра оборони

Кабінет Міністрів сьогодні на своєму екстреному засіданні призначив Валерія ІВАЩЕНКА, який досі займав посаду заступника міністра оборони, першим заступником міністра оборони України.

Про це УНІАН повідомив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО.

«Є закон про тимчасове виконання обов`язків посадових осіб. Стаття 1 говорить про те, що перший заступник міністра оборони здійснює повноваження міністра. Отже, виконувати обов`язки міністра буде В.ІВАЩЕНКО», - сказав П.КРУПКО.

Він наголосив, що призначення В.ІВАЩЕНКА на посаду першого заступника міністра оборони раніше було узгоджено з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, Верховна Рада звільнила Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

За відповідне рішення проголосували 363 народних депутатів з 398, зареєстрованих у сесійній залі. Проти голосували 18 народних депутатів.

Відставку Ю.ЄХАНУРОВА підтримали 161 депутат від Партії регіонів, 152 – від БЮТ, 4 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 19 – від Блоку Литвина.

Постанова набирає чинності з моменту її ухвалення.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінив звільнення Ю.ЄХАНУРОВА «як політично мотивований крок, який свідчить про високий рівень безвідповідальності та деструктивності настроїв у нинішньому парламенті».

Він також наголосив, що «ситуація ускладнюється й тим, що вже майже рік з вини прем`єра не призначено й першого заступника міністра оборони».