Медведєв радить Києву не ображатися

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ рекомендує Києву не ображатися на законні вимоги Москви сплатити за газ, а шукати джерела фінансування.

Як передає РІА «Новости», на зустрічі з керівниками російських і закордонних енергокомпаній він повідомив, що між пленарними засіданнями подивився новини.

"Наші українські партнери образилися, що Росія дорікає їм у неплатоспроможності, небажанні оплачувати газ. Які можуть бути образи? Хай гроші платять, все буде нормально", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

"І ображатися тут немає на що - якщо платять - отже, платоспроможні. Якщо не заплатять, отже, неплатоспроможні", - додав він.

Як повідомлялося, з кінця травня влада Росії та керівники “Газпрому” не раз заявляли про неспроможність України заплатити за спожитий у травні газ, що може призвести до припинення постачання газу в Європу вже в червні- на початку липня.

Сьогодні, 5 червня, на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вже у п`ятницю травневий платіж у розмірі 3,8 млрд. грн. за спожитий Україною газ буде перераховано ВАТ «Газпром».

Своєю чергою Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ висловив думку, що Росії не завадило б вибачитися за некоректні вислови на адресу України щодо розрахунків за газ.