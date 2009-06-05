Тимошенко проводить закрите засідання фракції БЮТ

У Києві в штабі БЮТ на вулиці Турівській розпочалося закрите засідання фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання мало розпочатися о 19.30. В той же час прем’єр-міністр, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прибула на засідання із запізненням, тому воно розпочалося о 20.05.

Перед засіданням фракції депутат від БЮТ Михайло ВОЛИНЕЦЬ у коментарі УНІАН зауважив, що, на жаль, депутати, не були ознайомлені з порядком денним засідання. Водночас на уточнююче запитання, чи обговорюватиметься питання щодо створення нового формату коаліції у Верховній Раді, депутат сказав: «Напевно».